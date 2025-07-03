Нелегалы все чаще штурмуют границу ЕС и Беларуси 1 3.07.2025, 16:08

Число атак выросло в 1,6 раза.

21.441 попытку нелегального перехода границы со стороны Беларуси зафиксировали соседние страны Евросоюза в первой половине 2025 года, свидетельствует подсчет, проведенный «Позіркам» на основании ежедневных данных их пограничных служб.

Это в 1,6 раза (на 61,9%) больше, чем во второй половине 2024 года (13.242), и на 7% меньше, чем в первой половине 2024-го (23.049).

Польша пресекла 14.636 попыток — на 50,3% больше, чем во второй половине прошлого года (9.741), и на 27,7% меньше, чем в первой (20.231);

Латвия пресекла 5.915 попыток — соответственно в 2,1 раза больше (2.752) и в 2,3 раза больше (2.565);

Литва пресекла 890 попыток — на 18,8% больше (749) и в 3,5 раза больше (253).

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