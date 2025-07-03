Транспортный коридор Россия–Иран оказался под угрозой срыва 1 3.07.2025, 17:29

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Санкции и ситуация в регионе обрекли планы Путина на провал.

Амбициозный проект России по созданию Международного транспортного коридора «Север–Юг» (INSTC), соединяющего Россию с Ираном и Индией, может оказаться под угрозой срыва из-за последствий войны и нестабильности в Иране, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Война между Израилем и Ираном, а также внутренние политические потрясения в Тегеране, поставили под сомнение реализацию крупных инфраструктурных проектов. Особенно остро это ощущается на юге России — в республиках Чечня и Дагестан, где активно развиваются связи с Ираном.

Чечня, под управлением Рамзана Кадырова, традиционно играет роль политического моста между Москвой и Тегераном. Кадыров регулярно встречается с иранскими дипломатами и представляет Россию на исламских форумах. Однако слухи о его ухудшающемся здоровье и политическая нестабильность в Иране могут подорвать эти связи.

Практическая часть сотрудничества сосредоточена в Дагестане. Порт Махачкалы — единственный глубоководный российский порт на Каспии, способный работать круглый год. Он должен был стать ключевым звеном INSTC, соединяющим Россию с портом Бендер-Энзели в Иране. Однако из-за войны и санкций модернизация порта, рассчитанная на иранские инвестиции, откладывается.

Стоимость всего проекта превышает $38 млрд, а санкции и нехватка иностранных инвестиций делают его реализацию все менее вероятной. Кроме того, Россия уже предоставила Ирану кредит в €1,3 млрд, что создает дополнительные бюджетные риски.

INSTC задумывался как альтернатива западным маршрутам. Однако текущий кризис демонстрирует, насколько уязвимы российские планы в условиях нестабильных союзников и санкционного давления.

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