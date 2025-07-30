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В Минске стихия останавливала транспорт

  • 30.07.2025, 10:15
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В Минске стихия останавливала транспорт

Было затоплено 50 улиц.

Работа общественного транспорта по 86 маршрутам была нарушена поздно вечером 29 июля в Минске из-за очередного ливня, следует из проведенного «Позiркам» анализа экстренных сообщений предприятия «Минсктранс».

В течение 45 минут, с 22.10 до 22.55, остановилось движение транспорта по 37 троллейбусным, 43 автобусным и всем 6 трамвайным маршрутам. Задержка составила от 8 минут (на разворотном кольце «Степянка») до 3 часов 8 минут (на улицах Хоружей и Богдановича).

Были затронуты троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 59, 61, 64, 90, 92;

автобусные — №№ 6, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 28, 29, 30с, 37, 40, 43, 53, 57, 68, 69, 78, 80, 86, 88с, 91, 95, 99, 103, 104, 105, 109в, 113с, 115э, 127, 140, 143с, 145с, 146, 149, 153д, 155, 162, 163, 167, 169, 195;

трамвайные — №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7.

Затоплено было более 50 улиц, проспектов и площадей по всему городу.

Предприятие «Минскэнерго» сообщило о 25-секундном отключении света в Первомайском районе столицы.

По неофициальной информации, северо-восточнее Минска, в поселке Колодищи, деревне Старина, где, согласно радарной карте, наблюдались наиболее неблагоприятные погодные условия, повреждены крыши домов и автомобили, зафиксировано падение деревьев, повреждены линии электропередачи. МЧС, Министерство энергетики и их структурные подразделения пока молчат.

О ливнях и грозах на большей части территории и в Минске 29 июля Белгидромет предупредил накануне, выпустив штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности). Оно сохраняется и 30 июля.

Июль может стать в Беларуси одним из самых дождливых за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года).

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