Цены на жилье в Минске вернулись к 2015 году 30.07.2025, 11:52

Что происходит на столичном рынке недвижимости?

В июне на рынке недвижимости наблюдался парадокс: сделок стало меньше, а цены выросли. Каждая пятая проданная в столице квартира была дороже 100 тысяч долларов. Но в среднем цены вряд ли продолжат сильно расти. Видео с анализом ситуации на рынке жилья в Минске экспертка рынка недвижимости Наталья Литовская поделилась в своем телеграм-канале.

Какие квартиры выбирали в июне

В июне сделок было меньше, чем в мае, но цена на жилье все равно выросла.

— Видимо, потому, что больший спрос сконцентрировался на предложениях более качественных. Больше вышло в июне сделок с квартирами, которые дороже 100 тысяч долларов (почти 302 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 30 июля). Таких было продано каждая пятая на рынке, — рассказала экспертка, уточнив, что в прошлые годы доля таких сделок была 12−16%.

Аналитик предполагает, что это может быть связано с увеличивающимся расслоением общества по уровню доходов населения. Одним пришлось переключиться на более дешевые варианты, а другие, у кого выросли доходы, брали дорогие квартиры. Вторая причина — некоторое снижение ставок по кредитам.

— Люди докредитовываются на столько, сколько дает банк. А поскольку доллар был дешевый, соответственно, надо брать кредит на меньшую сумму. То есть люди в долларовом эквиваленте брали большие суммы и могли себе позволить покупать жилье за 100 и более тысяч долларов.

Как изменились цены

Как указано выше, стоимость недвижимости в июне стала выше. Медианная цена (такая, при которой половина квартир стоит дешевле, а другая половина — дороже) квадратного метра в однокомнатных квартирах в июне была 1836 долларов (в мае было 1798). Метры в двухкомнатных квартирах выросли за месяц на 49 долларов, достигнув 1625 доллара. В «трешках» метр вырос до 1456 долларов. Это на 4 доллара дешевле, чем в мае.

— Итого медианная цена по всем квартирам, независимо от количества комнат, 1706 долларов сейчас. Эта цифра напоминает 2015 год. Тогда ценник примерно такой и был.

Отчасти рост медианной цены как раз связан с тем, что люди стали активнее покупать более дорогие квартиры. То есть рост доли дорогого жилья в сделках сказался на статистике стоимости.

— Например, все «однушки» продавались условно по 70 тысяч, а 50 были проданы по 120 тысяч. И вот мы получаем совсем другую цену, — объясняет экспертка. — А на самом деле такие «однушки» могли быть 80-метровыми — и 120 тыс. за них — это нормальная цена.

Может ли цена вырасти еще

Рост спроса на жилье в Минске «практически исчерпан». Аналитик считает, что нет оснований ожидать, что люди будут и дальше активно наращивать покупку квартир. Во втором квартале этого года сделок было даже меньше, чем в том же периоде 2022 года, который Наталья Литовская называет «посткризисным».

— Платежеспособный спрос просел. Люди не тянут эти цены — расти им некуда, — говорит Наталья Литовская, отмечая, что по инерции цена может вырасти, например, на 30 долларов, но до 2 тысяч средняя цена вряд ли вырастет.

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