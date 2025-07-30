Впервые в истории футбольный матч покажут в виртуальной реальности 30.07.2025, 15:37

Уникальной станет встреча «Бернли» против «Лацио».

Английский «Бернли» станет первым в мире, кто покажет футбольный матч в формате виртуальной реальности. Товарищеская встреча с римским «Лацио», намеченная 9 августа на стадионе «Терф Мур», будет доступна фанатам по всему миру — не выходя из дома, они смогут «занять место» на трибуне с помощью VR-гарнитуры.

Клуб сотрудничает с компанией Rezzil, специализирующейся на технологиях виртуальной реальности, чтобы предложить уникальный «погружающий» просмотр. Зрители получат панорамный обзор стадиона, прямую трансляцию и звуки трибун в формате «однопользовательского VR-опыта», который исключает отвлекающие факторы и максимально приближен к ощущению присутствия.

Для просмотра необходимы гарнитура Meta Quest и приложение Premier League Player. Матч начнется в 15:00 по местному времени.

Президент клуба Алан Пейс заявил: «Это отражает наш прогрессивный подход к вовлечению болельщиков и нашу приверженность глобальной аудитории. Мы хотим предоставлять фанатам лучший опыт, а благодаря виртуальной реальности они могут оказаться ближе к игре, чем когда-либо».

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