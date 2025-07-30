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Конфликт между Израилем и Ираном показал пределы возможностей кибервойны

  • 30.07.2025, 18:16
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Конфликт между Израилем и Ираном показал пределы возможностей кибервойны

Кибератаки не оказали решающего влияния на исход конфликта.

Недавний вооруженный конфликт между Израилем и Ираном стал знаковым событием: прямые военные удары, участие США, изменение баланса сил и нанесенный ущерб иранской ядерной программе. Однако в тени масштабных событий осталась малозаметная, но ожидаемая часть войны — кибератаки, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Обе страны обладают серьезным киберпотенциалом, но их использование в конфликте оказалось ограниченным. Основные формы кибердеятельности включали хактивизм, атаки спонсируемых государством групп, кибершпионаж и контроль информации — все они сыграли скорее вспомогательную, чем решающую роль.

Хактивизм проявился массовыми DDoS-атаками (40% которых были направлены на Израиль) и взломами иранского телевидения с призывами к протестам. Однако, по мнению экспертов, такие действия влияют скорее на восприятие, чем на реальные события.

Государственные хакерские группы атаковали иранские финансовые структуры, включая банк Sepah и криптобиржу Nobitex. Целью подобных атак было скорее показать возможности и посеять хаос, чем нанести стратегический урон.

Иран, в свою очередь, ввел почти полную блокировку интернета, чтобы ограничить внешнее влияние, а Израиль временно ограничивал освещение ударов в СМИ. Также велось использование шпионского ПО, направленного как на сбор разведданных, так и на запугивание.

Несмотря на многочисленные кибератаки, они не оказали решающего влияния на исход конфликта. Их эффект был временным и чаще всего затрагивал гражданское население. Эксперты подчеркивают: кибероперации — это вспомогательный инструмент, а не средство победы.

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