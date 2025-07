Трамп разрешил украинским беженцам остаться в США до завершения войны 30.07.2025, 18:37

При этом в январе он приостановил программу, позволявшую украинцам получать временный статус в США.

Украинские беженцы смогут остаться в США до завершения боевых действий, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам, видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в X.

Отвечая на вопрос, позволит ли Вашингтон остаться украинским беженцам в стране до завершения боев, Трамп сказал: «Мы сделаем это. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними».

После возвращения в Белый дом Трамп проводит жесткую антимигрантскую политику. Сразу после своей инаугурации он подписал указ, согласно которому была приостановлена учрежденная его предшественником Джо Байденом программа помощи беженцам «Единство ради Украины» (United for Ukraine, U4U). Она позволяла украинцам и их ближайшим родственникам находиться в США в течение двух лет при наличии финансовых спонсоров. The New York Times назвала эту программу «ключевой». По данным газеты, к сентябрю 2023 года ее участниками стали свыше 150 тыс. человек.

