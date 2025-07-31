Оккупанты лишили жителей Крыма бензина 31.07.2025, 10:28

1,972

Наблюдается также острый дефицит дизельного топлива.

Во временно оккупированном Крыму в последние дни наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр национального сопротивления Украины.

По данным ЦНС, официально в Крыму на АЗС есть топливо, но возле колонок висят таблички, сообщающие, что на самом деле бензина нет.

Это последствия того, что в России запретили якобы временно экспорт бензина для «стабилизации ситуации на внутреннем рынке».

Центр национального сопротивления Украины подчеркнул, что жители временно оккупированного Крыма не важны для оккупационной администрации, так как бензин направляют в центральные регионы РФ.

Крым для Кремля – это только временно полезная территория. В РФ запретили импортировать бензин якобы до 31 августа 2025 года. Считается, что это поможет избежать его дефицита на внутреннем рынке и стабилизирует цены.

Некоторые эксперты полагают, что дефицит топлива в РФ возник в результате экономических санкций, которые страны Запада ввели из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину.

Это подтвердил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, ранее заявивший, что из-за санкций российские нефтяные компании имеют проблемы с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com