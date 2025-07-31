В Крыму решили отключить мобильный интернет 5 31.07.2025, 16:13

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Мобильный интернет блокируют из-за атак дронов.

На территории аннексированного Россией Крыма, который регулярно подвергается атакам украинских дронов, 31 июля пропал интернет, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сообщает The Moscow Times. Пик сбоев зафиксирован в утренние часы. Больше всего жалоб от пользователей, которых за сутки было более 900, поступили на телекоммуникационную компанию «Миранда-медиа» и крупнейшего провайдера региона — «Волну». Пресс-служба последней сообщила, что «кратковременные отключения мобильного интернета» могут происходить из-за необходимости «обеспечения безопасности» на полуострове.

«Волна» ссылается на уведомление Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма от декабря 2024 года, согласно которому на территории полуострова возможны подобные отключения. Ограничения могут коснуться всех операторов, добавляли в ведомстве. В «Волне» также отметили, что неполадки не связаны с работой оператора или покрытием сети. «Домашний интернет, звонки и обмен СМС работают в штатном режиме», — заверил провайдер.

Телеграм-канал «Крымский ветер» добавляет, что в регионе имеют место также сбои мобильной связи и цифровых сервисов. По данным Downdetector, кроме «Волны» и «Миранды» на полуострове проблемы наблюдаются у МТС. Жители Севастополя с утра жалуются на проблемы с доступом в сеть, по их словам, в некоторых магазинах перестали принимать оплату картой.

По данным сервиса «Сбой.РФ», жалобы на интернет-сбои 31 июля фиксируются и в российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Иркутской, Калужской и Орловской областях, в Приморском крае, Башкирии и на Алтае.

Утром правительство Кузбасса сообщило, что в ряде районов области вводятся «временные ограничения» на работу мобильного интернета. Людям порекомендовали иметь при себе наличные и продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт. В четверг о блокировке доступа в сеть также отчитались власти Сахалинской области. Ограничения введены «с целью укрепления антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных рисков и угроз», — заверили в правительстве.

Ранее в течение недели о блокировках официально уведомили власти еще как минимум шести регионов России в разных федеральных округах.

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