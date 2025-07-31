закрыть
31 июля 2025, четверг, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму решили отключить мобильный интернет

5
  • 31.07.2025, 16:13
  • 1,522
В Крыму решили отключить мобильный интернет

Мобильный интернет блокируют из-за атак дронов.

На территории аннексированного Россией Крыма, который регулярно подвергается атакам украинских дронов, 31 июля пропал интернет, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сообщает The Moscow Times. Пик сбоев зафиксирован в утренние часы. Больше всего жалоб от пользователей, которых за сутки было более 900, поступили на телекоммуникационную компанию «Миранда-медиа» и крупнейшего провайдера региона — «Волну». Пресс-служба последней сообщила, что «кратковременные отключения мобильного интернета» могут происходить из-за необходимости «обеспечения безопасности» на полуострове.

«Волна» ссылается на уведомление Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма от декабря 2024 года, согласно которому на территории полуострова возможны подобные отключения. Ограничения могут коснуться всех операторов, добавляли в ведомстве. В «Волне» также отметили, что неполадки не связаны с работой оператора или покрытием сети. «Домашний интернет, звонки и обмен СМС работают в штатном режиме», — заверил провайдер.

Телеграм-канал «Крымский ветер» добавляет, что в регионе имеют место также сбои мобильной связи и цифровых сервисов. По данным Downdetector, кроме «Волны» и «Миранды» на полуострове проблемы наблюдаются у МТС. Жители Севастополя с утра жалуются на проблемы с доступом в сеть, по их словам, в некоторых магазинах перестали принимать оплату картой.

По данным сервиса «Сбой.РФ», жалобы на интернет-сбои 31 июля фиксируются и в российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Иркутской, Калужской и Орловской областях, в Приморском крае, Башкирии и на Алтае.

Утром правительство Кузбасса сообщило, что в ряде районов области вводятся «временные ограничения» на работу мобильного интернета. Людям порекомендовали иметь при себе наличные и продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт. В четверг о блокировке доступа в сеть также отчитались власти Сахалинской области. Ограничения введены «с целью укрепления антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных рисков и угроз», — заверили в правительстве.

Ранее в течение недели о блокировках официально уведомили власти еще как минимум шести регионов России в разных федеральных округах.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип