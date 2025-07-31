Под завалами дома в Киеве оказалась целая семья 4 31.07.2025, 16:33

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Пенсионерка чудом выжила и ждет, пока спасатели достанут внуков и детей.

В Святошинском районе Киева, где в результате ночной атаки ВС РФ обрушился целый подъезд многоквартирного дома, продолжают искать людей под завалами.

На месте трагедии пенсионерка ждет, пока спасатели найдут членов ее семьи. Под руинами того, что некогда было ее квартирой, остаются четверо родных людей женщины, передает «ТСН».

«Внуку 22, второму – 18. Сыну 43, а невестке 47. Совсем взрослые они дети. Нас четверо выжило. Мы в квартире были все. Я не слышала, как гахнуло. Услышала звук сына. Как я схватилась, не знаю. На мне окна лежат. Мы с сыном выбежали. А в других комнатах осталось четверо моих», – плачет женщина.

Тем временем разбор завалов продолжается. По информации МВД, по состоянию на 15:30 известно уже о девяти погибших киевлянах.

К разборам завалов многоэтажек привлечены более 1200 спасателей и полицейских. Сотрудники ГСЧС уже около 500 тонн строительных конструкций, убрали 36 уничтоженных транспортных средств. К поиску людей под завалами привлекли четыре кинологических расчета.

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