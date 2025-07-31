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В Саудовской Аравии решили возвести 1000 плотин для сбора дождевой воды

  • 31.07.2025, 22:03
В Саудовской Аравии решили возвести 1000 плотин для сбора дождевой воды

Они будут способны аккумулировать до 4 млн куб. м воды в год.

Для сбора дождевой воды в Саудовской Аравии решили построить тысячу плотин, способных аккумулировать до 4 млн куб. м воды в год. Об этом заявил на пресс-конференции министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства страны Абдурахман Аль-Фадли, сообщает издание Аkhbaar24.

Министр отметил, что в водном секторе запущены масштабные проекты общей стоимостью $61,3 млрд. Он также сообщил, что для сбора осадков будут построены 1000 дамб разной мощности общей годовой производительностью 4 млн куб. м воды. Эти сооружения будут собирать воду, которую приносят сезонные дожди, пополнять запасы грунтовых вод, сокращать сток и обеспечивать доступность воды в засушливых регионах. По его словам, этот проект является ключевым шагом на пути к долгосрочному сохранению водных ресурсов в стране.

Как следует из доклада министра, производство воды в стране уже возросло по объемам в два раза, 75% из которых — опресненная морская вода. Сегодня королевство занимает первое место в мире по количеству пресной воды, добываемой из морской. Также Саудовская Аравия удвоила объем повторно используемой воды, доведя показатель до 32%.

Помимо этого страна намерена удвоить усилия по сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году, посадить 10 млрд деревьев, восстановить пострадавшие природные зоны.

Аль-Фадли сообщил, что при реализации программы «Зеленая Саудовская Аравия» уже восстановлено более 500 тыс. га деградированных земель и посажено 151 млн деревьев. К 2030 году власти планируют восстановить 2,5 млн га и высадить более 215 млн деревьев.

Цель программы — 10 млрд высаженных деревьев на площади 40 млн га.

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