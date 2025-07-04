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Беспилотники массированно атаковали Подмосковье

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  • 4.07.2025, 8:03
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Беспилотники массированно атаковали Подмосковье

В результате ударов пропало электричество.

Под утро 4 июля Россию атаковали ударные беспилотники. Серия взрывов прогремела в частности в Подмосковье — в Сергиевом Посаде в результате атаки как минимум 5 дронов поднялся пожар на местном предприятии.

Беспилотники, предварительно, поразили Загорский оптико-механический завод, принадлежащий к военной машине Кремля. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

«Наши дроны успешно атаковали российский военный завод ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ОАО «ЗОМЗ»). Адрес: 141300, г. Сергеев Посад, Московской области, пр. Красной Армии, 212 В», — отметил Андрющенко.

По его информации, в результате атаки беспилотников была выведена из строя работа местной электроподстанции, в самом городе и на прилегающей территории исчезло электроснабжение.

В сети также распространили кадры атаки по Сергиевому Посаду. Они демонстрируют, как над городом поднялся большой столб дыма.

По информации российских пабликов, по меньшей мере 5 ударных беспилотников атаковали Сергеев Посад.

«По словам очевидцев, дроны летели в сторону местного завода по обработке металла», — утверждают росСМИ.

Как пишут местные медиа, атака по Сергиевому Посаду началась около 05:00 часов. С тех пор жители города слышали характерные звуки пролетов дронов в небе, а также серию взрывов.

Также, по данным россиян, в результате атаки беспилотников пострадал мужчина — получил осколочные ранения.

Загорский оптико-механический завод — предприятие военного назначения

Завод, который под утро, предварительно, атаковали беспилотники, является российским предприятием военного назначения, производственные мощности которого расположены в Сергиевом Посаде. Он входит в состав холдинга «Швабе», который относится к российскому государственному оборонному конгломерату «Ростех».

Загорский оптико-механический завод производит пиротехнику и высокоточное оптическое оборудование для военных.

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