The Telegraph: Путин заявил Трампу, что «Россия помогла создать США»1
- 4.07.2025, 10:03
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Как отреагировал глава Белого дома?
Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в четверг заявил, что Россия сыграла роль в формировании Соединенных Штатов, пишет The Telegraph, ссылаясь на сообщения российских госСМИ.
В частности, помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что «с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла важную роль в формировании американской государственности, в том числе во время Войны за независимость 250 лет назад, а затем во время Гражданской войны, которая закончилась 160 лет назад».
Также, по его словам, Путин заявил Трампу, что две страны «связаны не только союзом в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокими историческими корнями».
Как отмечает издание, неизвестно, как сам Трамп отреагировал на это заявление.