закрыть
4 июля 2025, пятница, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Путин заявил Трампу, что «Россия помогла создать США»

1
  • 4.07.2025, 10:03
  • 4,672
The Telegraph: Путин заявил Трампу, что «Россия помогла создать США»

Как отреагировал глава Белого дома?

Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в четверг заявил, что Россия сыграла роль в формировании Соединенных Штатов, пишет The Telegraph, ссылаясь на сообщения российских госСМИ.

В частности, помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что «с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла важную роль в формировании американской государственности, в том числе во время Войны за независимость 250 лет назад, а затем во время Гражданской войны, которая закончилась 160 лет назад».

Также, по его словам, Путин заявил Трампу, что две страны «связаны не только союзом в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокими историческими корнями».

Как отмечает издание, неизвестно, как сам Трамп отреагировал на это заявление.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип