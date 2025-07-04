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На Рублевке выпал из окна и разбился вице-президент «Транснефти»

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  • 4.07.2025, 10:08
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На Рублевке выпал из окна и разбился вице-президент «Транснефти»

Топ-менеджер занимал высокий пост с 2021 года.

В Москве нашли мертвым вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. 62-летний топ-менеджер выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе и разбился, пишет близкий к силовикам телеграм-канала Baza. Аналогичную информацию приводят Mash и Shot. По их данным, инцидент произошел в пятницу утром, после падения Бадалов скончался на месте. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года — в частности, курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности. До этого он работал в НИИ «Восход». Это как минимум десятая загадочная смерть нефтегазового топ-менеджера после вторжения России в Украину.

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