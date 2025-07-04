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В НАТО официально сменился командующий Объединенными силами в Европе

  • 4.07.2025, 17:29
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В НАТО официально сменился командующий Объединенными силами в Европе

Американский генерал Алексус Гринкевич сменил на этом посту Кристофера Каволи.

Командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, сменив на этом посту Кристофера Каволи.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, пишет «Европейская правда».

4 июля в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия) состоялась официальная церемония передачи командования американскому генералу воздушных сил Алексусу Гринкевичу.

Его предшественником на этом посту с 2022 года был американский генерал Кристофер Каволи.

Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Каволи за его вклад в модернизацию коллективной обороны и работу, связанную с реакцией на полномасштабное нападение России на Украину.

В частности, Рютте поблагодарил Каволи за усиление присутствия НАТО в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры и создание нового командования в Германии, что в том числе усиливает поддержку Украины.

Относительно Гринкевича он отметил, что тот, как бывший пилот истребителя, имеет «глубокое понимание угроз для нас с воздуха и в других сферах». Последний год перед этим назначением Гринкевич занимал в США должность директора по операциям Объединенного штаба.

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