В НАТО официально сменился командующий Объединенными силами в Европе
- 4.07.2025, 17:29
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Американский генерал Алексус Гринкевич сменил на этом посту Кристофера Каволи.
Командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, сменив на этом посту Кристофера Каволи.
Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, пишет «Европейская правда».
4 июля в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия) состоялась официальная церемония передачи командования американскому генералу воздушных сил Алексусу Гринкевичу.
Его предшественником на этом посту с 2022 года был американский генерал Кристофер Каволи.
Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Каволи за его вклад в модернизацию коллективной обороны и работу, связанную с реакцией на полномасштабное нападение России на Украину.
В частности, Рютте поблагодарил Каволи за усиление присутствия НАТО в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры и создание нового командования в Германии, что в том числе усиливает поддержку Украины.
Относительно Гринкевича он отметил, что тот, как бывший пилот истребителя, имеет «глубокое понимание угроз для нас с воздуха и в других сферах». Последний год перед этим назначением Гринкевич занимал в США должность директора по операциям Объединенного штаба.