Axios: Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине с ПВО 9 4.07.2025, 18:51

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Фото: Getty Images

Из-за эскалации российских атак.

Во время телефонного разговора с украинским визави Владимиром Зеленским в пятницу Дональд Трамп сообщил, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной из-за эскалации российских атак.

Об этом портал Axios узнал от двух информированных источников.

Источники Axios сообщили, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен преимущественно потребностям Украины в противовоздушной обороне.

Один источник сообщил, что президент США был осведомлен о недавней эскалации со стороны России, в частности о воздушных ударах по украинским городам и на линии фронта.

«Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что именно было приостановлено, если такое было», – сообщил собеседник Axios.

По словам украинского источника, Трамп и Зеленский договорились о том, что представители США и Украины вскоре встретятся для обсуждения вопросов поставки средств ПВО и другого оружия.

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