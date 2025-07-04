США сбросят с самолетов миллиарды мух над Мексикой и Техасом 2 4.07.2025, 19:03

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Зачем?

Правительство США намерено выпустить миллиарды стерильных мясных мух с самолетов над югом Техаса и Мексикой. Так власти борются с плотоядными личинками – паразитами, способными уничтожать живые ткани животных и представлять угрозу для мясной промышленности, пишет The Guardian.

Речь идет о мясной мухе Нового Света – тропическом насекомом, личинки которого могут проникать в открытые раны и слизистые оболочки млекопитающих, включая человека. В США этот вредитель уже был успешно искоренен с 1962 по 1975 год – тогда страна выпустила более 94 миллиардов стерильных мух. Сейчас опасность вновь возникла: вредителя заметили на юге Мексики.

Чтобы остановить распространение, Министерство сельского хозяйства США планирует к 2026 году запустить новую фабрику по разведению мух в Мексике и открыть центр их распространения в Техасе. Насекомых стерилизуют радиацией, после чего выпускают в дикую природу. Самки спариваются со стерильными самцами, не откладывают жизнеспособные яйца – популяция постепенно исчезает. Это считается более экологичным методом, чем массовое распыление ядов.

«Это исключительно хорошая технология… непревзойденное достижение», – заявил Эдвин Берджесс, доцент Университета Флориды, специализирующийся на паразитах скота.

Особенность биологии мух помогает проекту: самка мясной мухи спаривается только один раз за жизнь, поэтому стерильные самцы могут существенно снизить рождаемость в популяции.

Минсельхоз США хочет увеличить объемы производства: с нынешних 117 миллионов мух в неделю до как минимум 400 миллионов. На переоборудование фабрик планируется потратить $29,5 млн.

Однако проект сопряжен с рисками. В июне разбился самолет, сбрасывавший мух у границы с Гватемалой – погибли три человека. Кроме того, важно исключить побег фертильных особей с фабрик.

Временное закрытие границы США с Мексикой для импорта скота, лошадей и бизонов также связано с попытками сдержать распространение вредителя. Граница не будет полностью открыта до середины сентября.

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