ВСУ уничтожили «барсиков» Рогозина 3 4.07.2025, 22:06

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На Херсонщине ГУР ликвидировала группу российских операторов БПЛА.

На окраине населенного пункта Стрелковое, что на территории временно оккупированной Херсонской области, в пятницу, 4 июля, взорвался Chevrolet Aveo с тремя оккупантами. В автомобиле находились операторы БпЛА центра спецназначения беспилотных систем российской армии «Барс-Сармат», которые терроризировали гражданское население Херсонщины, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В результате взрыва погибли все трое, включая старшего группы.

«Ликвидированная группа входила в группу «Барс-1», которая дислоцируется в оккупированном Геническе. Главарь «Барс-1» с позывным «Корсар» - на иллюстративном фото рядом с Рогозиным», - уточнили разведчики.

В ГУР рассказали, что центр «Барс-Сармат» сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и применении БпЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.

Так называемым командиром «барсиков» является экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В структуру подразделения входят несколько отрядов.

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