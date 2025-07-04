ВСУ уничтожили «барсиков» Рогозина

ВСУ уничтожили «барсиков» Рогозина3
- 4.07.2025, 22:06
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На Херсонщине ГУР ликвидировала группу российских операторов БПЛА.
На окраине населенного пункта Стрелковое, что на территории временно оккупированной Херсонской области, в пятницу, 4 июля, взорвался Chevrolet Aveo с тремя оккупантами. В автомобиле находились операторы БпЛА центра спецназначения беспилотных систем российской армии «Барс-Сармат», которые терроризировали гражданское население Херсонщины, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В результате взрыва погибли все трое, включая старшего группы.
«Ликвидированная группа входила в группу «Барс-1», которая дислоцируется в оккупированном Геническе. Главарь «Барс-1» с позывным «Корсар» - на иллюстративном фото рядом с Рогозиным», - уточнили разведчики.
В ГУР рассказали, что центр «Барс-Сармат» сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и применении БпЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.
Так называемым командиром «барсиков» является экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В структуру подразделения входят несколько отрядов.