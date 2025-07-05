У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски 5.07.2025, 5:13

Обыски были связаны с делом о закупках продуктов для армии по завышенным ценам.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны страны Алексея Резникова, сообщили в пятницу, 4 июля, украинские СМИ. По сведениям некоторых из них, обыски прошли в рамках дела о закупке продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам — так называемого дела о «куриных яйцах по 17 гривен». В апреле НАБУ заявляло, что Резников не проходит подозреваемым по этому делу.

Издание «Зеркало недели» писало, что обыски прошли 3 июля и что при этом у экс-министра изъяли «неучтенный» телефон и ряд значимых документов. Информатор агентства «РБК-Украина», напротив, заявил: «Никаких документов не находили и не изымали. И «левых телефонов» тоже».

Позже газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Резникова сообщила, что обыск состоялся 30 июня по делу, «открытому по заявлению самого Резникова еще в 2023 году». По этим данным, у бывшего министра изъяли только личный телефон, который «полистали», но «ничего интересного кроме переписки по публикациям в СМИ не нашли».

В декабре 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве руководителя одного из главных управлений Минобороны Украины — его заподозрили в попытке хищения 1,5 млрд гривен (на тот момент около 36 млн евро), предназначенных на закупку артиллерийских снарядов для ВСУ. В украинском военном ведомстве заявили, что работают над возвратом средств, которые были переведены производителю, не поставившему боеприпасы.

21 января стало известно о задержании СБУ главного психиатра ВСУ Олега Друзя, заподозренного в незаконном обогащении. Согласно материалам дела, врач, решающий вопросы о пригодности к прохождению воинской службы, с момента начала полномасштабной агрессии РФ приобрел активов более чем на 1 млн долларов США, оформив их на жену, детей и других лиц.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подготовить законопроект, который приравняет коррупцию во время войны к государственной измене. За такое преступление грозит срок до 15 лет тюрьмы.

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