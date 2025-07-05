Трамп заявил, что говорил с Путиным о новых санкциях против РФ

Трамп заявил, что говорил с Путиным о новых санкциях против РФ1
- 5.07.2025, 10:06
Глава Кремля «не в восторге».
Российский диктатор Владимир Путин не в восторге от американских санкций против российской экономики, но раньше РФ удавалось с ними справляться.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
«Мы много разговариваем о санкциях. Он не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции (будущие - ред.) - достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал», - заявил президент Соединенных Штатов.
В то же время Трамп подчеркнул, что он относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.