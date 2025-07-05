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Зачем нужна кнопка MU на калькуляторе: единицы знают ответ

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  • 5.07.2025, 10:55
  • 1,366
Зачем нужна кнопка MU на калькуляторе: единицы знают ответ

Лишь единицы знают ответ.

Есть гаджет, который в наше время можно назвать «динозавром» – это калькулятор. У некоторых людей он ассоциируется со школьными или университетскими годами. Примечательно, что у некоторых таких устройств есть «секретная фишка» – не все знают, что значит кнопка MU на калькуляторе.

На бухгалтерских гаджетах есть «пуговка», на которой написано MU (Mark-up). Она используется в том случае, если нужно узнать разницу между двумя числами в процентах. Иногда такая функция может быть достаточно полезна.

Что за кнопка на калькуляторе MU – как ее использовать

«Mark-up» можно использовать в том случае, если вы хотите узнать, на сколько процентов в магазине подешевел тот или иной товар. Например, вы видите, что старая цена была 3000 рублей, а новая теперь составляет 2500 руб.

Чтобы узнать, на сколько же процентов подешевел товар, нужно вот что сделать:

Ввести новую цену.

Нажать «минус».

Ввести старую цену.

Нажать MU.

Теперь не такой непонятной должна казаться тема, что означают кнопки на калькуляторе, поскольку значение и важную функцию, наверное, самой «таинственной» вы уже знаете. После того, как вы нажмете на MU, устройство выдаст количество процентов, на которое цена снизилась.

В нашем случае получится такой пример: 2500 минус 3000, нажать MU, а получится – 16,7%.

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