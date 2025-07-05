Трамп: Я недоволен Путиным 5.07.2025, 11:03

Президент США резко высказался в адрес главы Кремля.

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин нацелен на продолжение убийств в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One, информирует «Европейская правда».

Говоря о разговоре с Владимиром Зеленским накануне, Трамп вспомнил, как перед тем говорил с главой Кремля.

«Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен», - сказал он.

В то же время президент США не считает, что отказом от прекращения огня Путин «насмехается» над ним.

Ранее Трамп заявлял, что очень разочарован разговором с Путиным, и понимает, что тот не хочет останавливаться.

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