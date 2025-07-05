закрыть
5 июля 2025, суббота, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Я недоволен Путиным

  • 5.07.2025, 11:03
Трамп: Я недоволен Путиным

Президент США резко высказался в адрес главы Кремля.

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин нацелен на продолжение убийств в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One, информирует «Европейская правда».

Говоря о разговоре с Владимиром Зеленским накануне, Трамп вспомнил, как перед тем говорил с главой Кремля.

«Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен», - сказал он.

В то же время президент США не считает, что отказом от прекращения огня Путин «насмехается» над ним.

Ранее Трамп заявлял, что очень разочарован разговором с Путиным, и понимает, что тот не хочет останавливаться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков