Трамп: Я недоволен Путиным
- 5.07.2025, 11:03
Президент США резко высказался в адрес главы Кремля.
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин нацелен на продолжение убийств в Украине.
Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One, информирует «Европейская правда».
Говоря о разговоре с Владимиром Зеленским накануне, Трамп вспомнил, как перед тем говорил с главой Кремля.
«Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен», - сказал он.
В то же время президент США не считает, что отказом от прекращения огня Путин «насмехается» над ним.
Ранее Трамп заявлял, что очень разочарован разговором с Путиным, и понимает, что тот не хочет останавливаться.