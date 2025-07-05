Долги российских компаний перед Пенсионным фондом удвоились 5.07.2025, 14:00

Под угрозой выплаты пенсий и пособий.

Задолженность российских компаний по страховым взносам — то есть отчислениям на пенсионное и медицинское обеспечение сотрудников — за период с января по март 2025 года выросла на 22% и достигла 352 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. Для сравнения: по состоянию на июнь 2024 года недоимка составляла почти вдвое меньше — 179 млрд рублей, следует из аудиторского документа, пишет The Moscow Times.

По мнению опрошенных изданием экспертов, основная причина роста задолженности — ухудшение финансового положения предприятий на фоне высоких ключевых ставок. Особенно это затронуло малый и средний бизнес. Как пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, компании в таких условиях в первую очередь направляют оборотные средства на текущие нужды — выплату зарплат, аренду, закупки, — тогда как страховые взносы отходят на второй план. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова отмечает, что в 2025 году ожидается замедление экономического роста, а в ряде отраслей возможен спад. Это, по ее словам, усугубит ситуацию и приведет к дальнейшим задержкам в уплате взносов.

Дополнительным фактором является рост неформальной занятости и «серых» схем оплаты труда, когда часть зарплаты выдается неофициально, с целью минимизировать налоговую нагрузку. Владимир Чернов уточняет, что при этом в целом по экономике уровень зарплат продолжает расти, а вместе с ним и размер обязательных страховых отчислений, что усиливает давление на бизнес.

Юлия Долженкова также указывает на еще один возможный механизм: стремясь снизить производственные затраты, компании сокращают штат и передают функции на аутсорсинг или нанимают сотрудников через сторонние организации. В таких случаях обязательства по страховым выплатам ложатся на посредников, которые не всегда выполняют их вовремя или в полном объеме.

Растущие долги компаний по взносам представляют потенциальный риск для стабильности бюджета Социального фонда России (СФР), особенно если тенденция сохранится во втором полугодии, предупреждает Владимир Чернов. Хотя по итогам первого квартала 2025 года доходы СФР превысили расходы на 200 млрд рублей, устойчивость фонда во многом обеспечивается за счет трансфертов из федерального бюджета, добавляет эксперт.

Согласно данным Счетной палаты, в первом квартале 2025 года в бюджет Соцфонда поступило 2,8 трлн рублей страховых взносов — это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако Чернов подчеркивает: если объем недоимок продолжит расти более высокими темпами, это может привести к дефициту бюджета фонда. В таком случае потребуются дополнительные вливания из федеральной казны, а также ужесточение контроля за работодателями.

Последствия увеличения задолженности могут быть системными, считает эксперт. Во-первых, это сокращает ресурсы для выплат пенсий, пособий и других социальных обязательств — особенно если темпы роста выплат не будут соответствовать уровню поступлений. Во-вторых, возрастает нагрузка на добросовестных налогоплательщиков. В долгосрочной перспективе такая ситуация может подорвать устойчивость страховой системы и снизить уровень социальной защищенности граждан, предупреждает Чернов.

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