В Италии нашли нетронутый символ этрусской культуры
- 5.07.2025, 15:11
Он был запечатан в скале 2 700 лет.
Одной из самых поразительных находок. археологи назвали бронзовые украшения и ритуальный таз, который был расположен возле одной из погребальных лож. Все найденные предметы ученые фотографируют и описывают на месте - так они могут «рассказать» археологам некоторые сведения о личностях погребенных, сообщает unian.net.
Благодаря тому, что усыпальницу не тронули грабители, ей удалось сохранить свой первоначальный вид и открыть современными археологам новые сведения о погребальных ритуалах и обычаях ранних этрусков.
По словам старшего сотрудника Итальянского управления археологии Барбары Барбаро, большинство усыпальниц в некрополе Сан-Джулиано были разграблены в древние или современные времена. И тот факт, что ученые сейчас обнаружили нетронутую усыпальницу - это исключительный случай. Такая находка позволит исследователям изучить жизнь и смерть этрусков в полном контексте.
Сам некрополь Сан-Джулиано назван в честь холма, на котором он стоит. По словам археологов, он использовался между 7 и 3 веками до н.э, и до сих пор считается одним из самых интересных и насыщенных образцов этрусской погребальной культуры. Помимо гробницы, запечатанной в скале, исследователи открыли на территории Сан-Джулиано еще несколько усыпальниц:
Гробница королевы - огромный погребальный комплекс высотой 10 метров с двумя входами и имитацией дверей.
Гробница оленя - названа так из-за гравюры с изображением оленя вдоль лестницы.
Гробница кроватей - с четырьмя каменными погребальными кроватями, вероятно, предназначавшимися для семьи.
Самым известным открытием считается гробница Саламандры - недавно отреставрированная и уникальная тем, что в ней был найден красный сердоликовый скарабей с выгравированным изображением воина на коне, датируемый IV в. до н. э.