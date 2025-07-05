Великобритания возобновила дипломатические отношения с Сирией после 14 лет 5.07.2025, 18:28

Глава МИД Лэмми прибыл в Дамаск.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в субботу прибыл с первым за последние 14 лет визитом в Сирию, что ознаменовало возобновление их дипломатических отношений, объявила пресс-служба британского МИД.

Лэмми объявил о возобновлении дипломатических отношений Великобритании с Сирией во время визита в Дамаск, который состоялся через восемь месяцев после свержения режима Башара Асада.

В рамках визита глава МИД Великобритании встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа и министром иностранных дел Асадом Аль-Шайбани.

Во время встреч Лемми подчеркнул «»ажность инклюзивного и представительного политического перехода в Сирии и предложил сирийскому народу дальнейшую поддержку Великобритании», отметили в МИД.

Среди прочего, министр объявил о выделении дополнительных 2 миллионов фунтов стерлингов Организации по запрещению химического оружия для поддержки ее работы по ликвидации химического оружия в Сирии.

Кроме того, Лондон выделяет 94,5 миллиона фунтов стерлингов на оказание сирийцам срочной гуманитарной помощи, поддержку долгосрочного восстановления Сирии через образование и обеспечение средств к существованию, а также поддержку стран региона, принимающих сирийских беженцев.

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