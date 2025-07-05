Арестович пожаловался, что его едва не избил украинский дедушка 5 5.07.2025, 19:43

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Алексей Арестович

В соцсетях появился ответ мужчины, который якобы встретил его в Испании.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что во время прогулки «в одном иностранном государстве» к нему подошел пожилой мужчина и стал угрожать избиением.

В соцсетях появился ответ мужчины, который утверждает, что он встретил экс-советника ОП на побережье в Валенсии в Испании и хотел ударить его по лицу.

В интервью блогеру Александру Шелесту, опубликованном на YouTube, Алексей Арестович заявил, что «дедушка лет за 60» подошел к нему на улице и заявил, что «хочет его пере**ать» за измену Украине.

В сети распространилось видео, в котором мужчина в спортивной физической форме рассказывает, что это он встретился с Арестовичем на побережье Валенсии.

«Это тот дедушка 67-летний, который подошел к тебе, Алексей, и спросил о твоей 34-й вылазке за линию фронта. Ты начал блеять что-то: «Вы хотите со мной поссориться». Я тебе сказал, что просто хочу ударить тебя по лицу», — говорит мужчина в ролике.

Мужчина утверждает, что после услышанных угроз у экс-советника Офиса президента Украины задрожали руки, он уронил и разбил телефон. Впрочем, видео, которое могло бы подтвердить его слова, нет.

«И когда я на него замахнулся, он так прикрылся. Рядом стояла моя жена, 63-летняя красавица, очень жаль, что она не сняла всего этого позора. Наверное, он наложил в штаны все-таки. Так что, Алексей, бойся ходить по европейским городам и набережным, чтобы такие дедушки, как я, и такие бабушки, как моя жена, не отхлестали тебя авоськами», — обращается мужчина к Арестовичу.

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