Морские дроны атаковали базу российского флота в Новороссийске 6.07.2025, 9:32

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Удар был комбинированным.

Морские дроны атаковали базу российского флота в Новороссийске, сообщает Charter97.org со ссылкой на украинские и российские телеграм-каналы.

Новороссийск в Краснодарском крае РФ в ночь и утром 6 июля находился под комбинированной атакой морских дронов и беспилотников. Россияне жалуются, что в городе несколько часов раздавался сигнал воздушной тревоги, была слышна стрельба, работала ПВО. Оккупанты уже окрестили атаку «бомбичным утром». Под прицелом дронов находились корабли Военно-морского флота РФ, сбежавшие сюда из оккупированного Крыма.

Как сообщается в российских пабликах и заявлении мэра Новороссийска Андрея Кравченко, регион массированно атаковали беспилотные катера с воды и дроны — с неба.

Первая воздушная тревога раздалась около полуночи. Местные жители услышали звуки взрывов и работу противовоздушной обороны. Российская ПВО работала в усиленном режиме.

Россияне жалуются, что последняя атака произошла в рамках более широкой кампании уничтожения флота вражеских кораблей, которую системно проводит Украина.

Последствия атаки неизвестны. Тем временем в соцсетях жалуются на громкие взрывы и стрельбу.

Какие корабли находились на базе в Новороссийске

На сегодняшний день в бухте Новороссийска размещено несколько ключевых боевых единиц Черноморского флота РФ.

Дизель-электрические субмарины проекта «Варшавянка», способные запускать крылатые ракеты типа «Калибр» (по 6-8 единиц на каждой лодке). По информации из открытых источников, в порту одновременно дислоцируется не менее трех таких подлодок.

Фрегаты класса «Адмирал», в том числе «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», также имеющие на вооружении ракеты «Калибр» и регулярно используемые в операциях против Украины.

Малые ракетные корабли типа «Буян-М». На 2023 год в состав ЧФ входили четыре таких корабля, часть из которых осуществляет дежурство между Новороссийском и акваторией Азовского моря.

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