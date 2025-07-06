Что делать белорусам, которым отказали в визе?3
- 6.07.2025, 14:02
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Туроператоры советуют играть честно.
Процесс получения документа в последние годы стал невероятно сложным, и отрицательный ответ может перенести желанную поездку на долгое время.
Почему отказывают в визе и что делать тем, кто оказался в такой ситуации, эксперты из отрасли рассказали АТОР.
За 2024 год белорусы получили 157 тысяч шенгенских виз. Большие всего их выдали представительства Германии – 50 459, Италии – 49 588, Польши – 20 952, Венгрии – 13 953 и Франции – 11 889.
Вместе с тем выросли и отказы. При получении немецкого «шенгена» – до 2,6%, венгерского – до 2,3%. Чаще всего отказывала в визах белорусам Франция – в 6,2% случаев.
Все-таки отказали – что делать?
Туроператоры советуют играть честно и не скрывать отказы, если они у вас уже были. У консульств есть общая база данных, поэтому обман легко вскроется.
Отказ в визе не означает, что нельзя попробовать еще раз. Главное, учесть выявленные ошибки.
Кроме того, лучше всего подаваться именно в то консульство, где был получен отказ. Если сменить его, то специалисты могут подумать, что виза нужна не для туристических целей, и это опять повлечет отрицательный ответ.
Лучше всего получать шенген именно той страны, куда вы собираетесь отправиться, а не там, где это сделать проще.
На что стоит обратить внимание
По словам экспертов, в отказах обычно виноваты сами заявители, которые хотят обхитрить консульства и подделывают документы.
Чаще всего фальсифицируют справки с работы и банковские выписки. В консульстве могут позвонить работодателю или самому заявителю с уточняющими вопросами.
Еще одна распространенная проблема – неподтвержденные брони отелей и билетов. Если бронь была сделана самостоятельно и потом отменена, консульство при проверке может не найти подтверждения проживания или перелета, что приведет к отказу.
Кроме того, проблемы могут возникнуть, если ранее выданная шенгенская виза не была использована по назначению. Например, если визу открыли через Италию, но въезжали через другую страну.