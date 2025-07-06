Зачем Кремль закрыл данные о демографии? 2 Алексей Копытько

6.07.2025, 16:25

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Дело не только в военных потерях.

В России перестали публиковать официальные демографические данные. От слова совсем. И Росстат, и подразделения Минюста. Что даже несколько парадоксально.

Есть определенная логика в сокрытии части данных, например, о половозрастной структуре смертности в разрезе регионов, чтобы усложнить оппонентам (то есть, нам) оценку потерь на войне. Но когда кучей закрывают все – здесь другая подоплека.

Ситуация с демографией в РФ не блестящая. Однако по целому ряду показателей Россия выглядит гораздо лучше, чем большинство стран Европы. Не говоря уже о нас. То есть, в РФ не так хорошо, как хотелось бы им, но далеко не так плохо, как хотелось бы нам. Это факт. В частности, показатели рождаемости в РФ – выше среднеевропейских, Россия была среди лидеров.

Более того: есть научно обоснованные меры, которые могут существенно улучшить демографическую картину РФ в пределах поколения за счет увеличения рождаемости и снижения смертности. Без захватов населения во время войны. И на это потребуется сравнительно немного денег – значительно меньше, чем на войну.

Но тут на помощь нам приходят российские чиновники, да не иссякнет их энтузиазм! Узкое место в том, что у РФ есть некое подобие демографической политики. И соответствующие индикаторы выполнения. И даже деньги выделяются. Но слушать ученых и последовательно воплощать обеспеченные финансированием разумные меры – это для трусов. Гораздо выгоднее слушать лоббистов, претендующих на освоение стимулирующих мер, и разных шаманов от народонаселения.

Поэтому местные и федеральные власти заполняют пространство совершенно дикими инициативами (вроде стимулирования беременных школьниц), которые в лучшем случае ничего не улучшают. Немногих демографов, пытавшихся публично критиковать деяния власти, резко осадили, одного из самых известных – Алексея Ракшу – ради острастки признали иноагентом и вытесняют из страны.

Поскольку даже искаженная статистика уже не позволяла скрыть расхождение между поставленными целями и неприглядными результатами, статистику отменили, чтобы не портить настроение куратору проекта «Демография» - вице-премьеру Татьяне Голиковой.

О нашей демографии я стараюсь не писать, чтобы не приумножать скорбь. И потому что все чаще не хватает лексического запаса для цензурных оценок.

Например, тысячу раз на множестве несвязанных примеров доказано, что запрет абортов никоим образом не улучшает демографическую картину, а вот ухудшить – может. То есть, манипуляции с абортами – это какая угодно мера (идеологическая, эстетическая, экономическая...), только не демографическая.

Надо на законодательном уровне запретить демографические обоснования для идей с абортами и наказывать за другую ложь в этой сфере. Тогда появится какой-то шанс на честную демографическую политику на основе реальной картины.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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