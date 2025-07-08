Трамп раскритиковал Путина и пообещал отправить оружие Украине 5 8.07.2025, 7:36

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Пентагон сразу же заявил о возобновлении поставок.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине в рамках военной помощи оружие для защиты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нам придется отправить еще оружие, мы обязаны это сделать. Они должны быть способны защищаться. По ним очень сильно бьют. Нам придется послать больше оружия, оборонного оружия - в первую очередь», - сказал он.

По словам американского лидера, он очень сильно разочарован тем, что российский диктатор Владимир Путин не останавливается. Трамп подчеркнул, что гибнут люди.

«Я разочарован тем, что президент Путин не остановился», - возмутился он, добавив, что глава Кремля, судя по всему, не собирается останавливать войну.

Реакция Пентагона

В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

«По указанию президента Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы будем работать над обеспечением продолжительного мира и прекращением убийств», - сказано в сообщении.

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