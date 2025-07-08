Трамп объявил пошлины для полутора десятков стран.
- 8.07.2025, 10:05
Включая Японию, Южную Корею и Индонезию.
Президент США Дональд Трамп открыл новый этап в торговой войне, уведомив партнеров, включая ключевых азиатских экспортеров — Японию и Южную Корею, а также ряд менее значимых поставщиков, о существенном повышении пошлин с 1 августа, сообщает Reuters (перевод — The Moscow Times).
Объявление о ставке сборов на импорт в размере 25% всколыхнуло Уолл-стрит, вызвав резкое падение индекса S& P, хотя рынки в Азии восприняли эту новость спокойно.
По словам президента, Соединенные Штаты введут пошлины в размере 25% на товары из Казахстана, Малайзии и Туниса, 30% — Боснии и Герцеговины и ЮАР, 32% — на импорт из Индонезии, 35% — Бангладеш и Сербии, 36% — Камбоджи и Таиланда, а также 40% — на продукцию из Лаоса и Мьянмы.
В письмах, направленных 14 странам, Трамп намекнул на возможность дополнительных переговоров и одновременно предостерег от ответных мер.
«Если по какой-либо причине вы решите повысить свои пошлины, то любая выбранная вами надбавка будет добавлена к тем 25%, которые мы взимаем», — сказал Трамп, обращаясь к Японии и Южной Корее в письмах, опубликованных на его платформе Truth Social.
Источники в ЕС, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что Европейский союз не получит письмо с уведомлением о повышении пошлин.
Повышенные пошлины вступают в силу с 1 августа и, что примечательно, не будут суммироваться с ранее объявленными отраслевыми тарифами, например, на автомобили, сталь и алюминий.
Это означает, например, что пошлины на ввозимые в США японские автомобили останутся на текущем уровне в 25%, а не вырастут до 50%, как это произошло с некоторыми другими тарифами, которые ввел Трамп.
В понедельник Трамп предоставил торговым партнерам дополнительное время, подписав указ о переносе срока для подписания торговых соглашений со среды на 1 августа, добавив при этом, что хотя эту дату можно считать окончательной, администрация готова выслушать и обсудить альтернативные варианты от партнеров.