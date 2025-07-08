СМИ: Когда Путин увольнял главу Минтранспорта, тот мог быть уже мертвым

СМИ: Когда Путин увольнял главу Минтранспорта, тот мог быть уже мертвым7
- 8.07.2025, 10:56
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Появились новые версии «самоубийства» российского министра Старовойта.
Путин утром 7 июля уволил с должности министра транспорта России Романа Старовойта. Через несколько часов СМИ сообщили о смерти последнего.
Правда, на момент освобождения Старовойт мог быть уже мертвым. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на росСМИ.
Старовойт мог умереть в ночь на 6 июля
РосСМИ, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что Старовойт умер более суток до своего увольнения. Вероятно, произошло это в ночь с субботы на воскресенье, 5 – 6 июля.
«По словам источника, по делу гибели Старовойта будут назначены экспертизы – баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версий произошедшего – самоубийство», – цитируют российские медиа источник в правоохранительных органах.
В то же время в Минтранс заявляли, что имели совещание с участием Старовойта 6 июля.
Напомним, что на месте вероятного самоубийства нашли наградной пистолет, который Старовойту вручило руководство МВД «за содействие в выполнении задач» в 2023 году.