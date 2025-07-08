ВСУ показали, как пленные россияне отстраивают Изюм 1 8.07.2025, 14:55

2,844

Видеофакт.

Российских оккупантов, которые попали в плен к ВСУ, начали задействовать для восстановления разрушенных ими населенных пунктов Украины. В частности руководство 3-й штурмовой бригады задействовало их для восстановления города Изюм на Харьковщине. Об этом сообщает «Мы — Украина».

Так, руководство бригады просмотрело списки российских военнопленных и выделило среди них оккупантов, которые в гражданской жизни имели дело со строительством или имеют отношение к этой сфере. Их собрали в одном помещении и объявили, чем они будут заниматься в ближайшее время, чтобы не просиживать просто так штаны в украинском плену.

«Если будете нормально себя вести, будем кормить. Всех будем задействовать. Там солнышко, хорошая погода. Вам доверена важная миссия — лучше, чем ломать, всегда строить. Мне, например, очень нравится воевать, но строить нравится больше», — сказал командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий.

Между тем оккупанты разволноваться, что их могут «забить» местные.

«Учитывая наше положение, что мы военнопленные, российские оккупанты... нас местные не забьют? Если мы будем помогать в восстановлении?», — поинтересовался один из присутствующих россиян.

На что Билецкий ответил, что их в случае чего защитят, и они будут не одни.

Далее оккупантов передали командиру отдельного взвода 3-й штурмовой бригады с позывным «Батя», и тот прошелся по списку пленных, спрашивая их добровольное согласие на «трудоустройство» и предварительно озвучил их будущие задачи.

«Поступила команда задействовать вас в ремонте и разборке завалов, того всего, что натворила ваша армия. У меня есть ваши позывные с вашими профессиями. Водитель-мебельщик «Дилер» — скворечник сделать сможешь? Подходишь... «Гермес» — художник-декоратор... Красиво дрова сложить сможешь?.. Подходишь...», — говорил «Батя» с оккупантами.

В Изюме строителям-россиянам раздали салатовые опознавательные строительные жилеты и дали фронт работы.

Между тем оккупанты признаются, что работать в тылу — спокойнее, чем воевать на фронте. Они говорят, что в Украине их нормально кормят, когда в ВС РФ им выдавали один сухпаек в неделю.

«Работа легкая. Посадки пусть идут куда подальше, я лучше здесь поработаю», — говорит пленный оккупант.

Местные вышли посмотреть на работу россиян по восстановлению Украины, как на чудо.

«3-я штурмовая предложила помощь, я не ожидала, что такую помощь окажут», — говорит одна из местных жительниц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com