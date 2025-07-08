Airbus превращает самолет A400M в мастера зоны боевых действий 1 8.07.2025, 16:07

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Фото: Interesting Engineering

С беспилотниками, глушителями и огневой мощью.

Компания Airbus модернизирует военно-транспортный самолет A400M, превращая его в многофункциональную платформу для современных и будущих задач. Помимо транспортировки, самолет теперь будет способен координировать дроны, выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и тушить лесные пожары, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Один из ключевых апгрейдов — превращение A400M в воздушный центр связи. Вместо узкополосных радиосетей на борту появятся широкополосные спутниковые каналы и системы прямой связи. Это позволит передавать большие объемы данных и видеопотоки в реальном времени.

Самолет станет важным элементом европейской программы Future Combat Air System (FCAS), служа узлом боевого облака для обмена критически важной информацией.

Также Airbus тестирует запуск и управление дронами с борта A400M. Самолет может доставить до 50 малых или 12 крупных беспилотников, выступая в роли «медоноса» для Remote Carriers, которые будут поддерживать пилотируемую авиацию в бою.

В электронной войне A400M получит системы DIRCM для защиты от ракет с ИК-наведением. Кроме того, ведется разработка варианта для ведения радиоэлектронной борьбы с безопасного расстояния.

Не забыли и о гражданских задачах. Новый комплект оборудования позволяет сбрасывать до 20 000 литров воды при тушении пожаров. Установка модулей не требует изменений конструкции самолета.

Ближайшее обновление — пакет Block Upgrade 0 — включит в себя улучшенные тактические системы и спутниковую систему посадки, обеспечив соответствие последним стандартам НАТО.

Airbus делает ставку на то, чтобы A400M оставался актуальным вплоть до 2040-х годов.

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