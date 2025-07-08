На нефтебазе «Лукойла» в Коми прогремел мощный взрыв 8.07.2025, 17:03

Появилось видео.

В Усинске, что в Республике Коми, произошло ЧП на нефтебазе «Лукойла». Там воспламенился один из огромных резервуаров. По предварительной информации, не из-за прилета дрона или ракеты. Кадры с камеры наблюдения показал Telegram-канал «Украина 365», пишет dialog.ua.

На видео видно, как массивный резервуар резко приподнимается вверх, а затем из него вырывается мощный столб огня. В считанные секунды территорию накрыло пеплом, а в объективе камеры все заволокло дымом.

Сам момент падения крышки резервуара в кадр не попал, но видно, что конструкция серьезно деформирована.

По информации источника, внутри в момент взрыва людей не было: резервуар стоял пустой, так как находился на ремонте. В «Лукойле» также заявляют, что никто из сотрудников не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют скопление газа внутри емкости.

Как бы там ни было, взрыв был очень сильным. Местные жители рассказывают, что звук хлопка был слышен даже в жилых районах Усинска.

Добавим, нефтебаза «Лукойла» в Усинске – одна из ключевых в регионе, обеспечивающая хранение и отгрузку топлива для предприятий Коми и соседних областей.

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