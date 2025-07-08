Китайцы создали лазерное оружие против комаров 5 8.07.2025, 21:34

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Устройство может питаться от обычного аккумулятора или от портативной зарядной станции.

Китайская компания создала маломощный лазер для уничтожения комаров, выступающих переносчиками опасных инфекций, пишет ITC.

По утверждениям разработчиков, созданное ими лазерное оружие способно убивать до 30 насекомых в секунду. Устройство получило название Photon Matrix и представляет первый прототип системы противомоскитной обороны. Эта система идентифицирует и нейтрализует комаров с помощью высокоточной технологии LiDAR.

Сейчас устройство размещено на краудфандинговой платформе Indiegogo. По словам одного из первых инвесторов, Джима Вонга из Чанчжоу, лазерное оружие не представляет опасности для людей и домашних животных и безопасно для использования, как в помещении, так и на свежем воздухе.

Комары причастны к миллионам случаев различных заболеваний по всему миру, включая распространение малярии, лихорадки денге, энцефалита и других. Поэтому создание лазерного оружия против опасных насекомых выглядит очень перспективно.

Согласно информации на сайте Indiegogo, базовая версия Photon Matrix имеет водонепроницаемую конструкцию и легко устанавливается. Устройство может питаться от обычного аккумулятора или от портативной зарядной станции.

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