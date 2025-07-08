Нейросеть Маска резко стала проукраинской
- 8.07.2025, 21:53
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Grok разносит российскую пропаганду.
Чатбот с искусственным интеллектом Grok, созданный компанией американского миллиардера Илона Маска, опровергает российские нарративы о войне России против Украины и активно реагирует на пропагандистские сообщения в соцсети Х, пишет New Voice.
Grok отмечает, что Россия в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину, нарушив ее суверенитет. Чатбот также признает, что РФ является агрессором в войне.
Кроме этого, Grok сообщил россиянам, что война в 2014 году началась «с захвата украинских городов российскими парамилитарными силами».