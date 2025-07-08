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Ученые: Черепахи способны испытывать чувства

  • 8.07.2025, 23:55
Ученые: Черепахи способны испытывать чувства

Исследование было основано на так называемом «тесте когнитивного искажения».

Ученые из Университета Линкольна впервые получили убедительные доказательства того, что красноногие черепахи (Chelonoidis carbonaria) способны испытывать устойчивые эмоциональные состояния — аналогично млекопитающим и птицам. Работа опубликована в журнале Animal Cognition.

Исследование было основано на так называемом «тесте когнитивного искажения» — методе, разработанном для оценки настроения у человека, но адаптированном и для животных. Он позволяет понять, как особь реагирует на неоднозначную ситуацию: с оптимизмом или пессимизмом. Позитивный настрой приводит к «оптимистичной» интерпретации, в то время как плохое настроение — к пессимистичной.

Ученые наблюдали за 15 черепахами, живущими в различных условиях. Выяснилось, что те, кто содержался в обогащённой среде (например, с разнообразными укрытиями и предметами), чаще принимали «оптимистичные» решения. Это свидетельствует о положительном эмоциональном фоне у животных. В дополнение, «оптимистичные» черепахи проявляли меньшую тревожность в новых ситуациях, например, при контакте с незнакомыми объектами.

«Это важное открытие, — отметила профессор Анна Уилкинсон, специалист по когнитивным способностям животных. — В последние годы рептилии становятся всё более популярными в качестве домашних питомцев, и нам необходимо понимать, как условия содержания влияют на их эмоциональное состояние».

Её коллега, профессор по поведению животных Оливер Бурман, добавил: «Мы доказали, что у рептилий есть настроение — долгосрочное эмоциональное состояние. Это означает, что они гораздо более чувствительные существа, чем мы привыкли думать. Наши представления о благополучии таких животных должны пересматриваться».

Результаты исследования также дают ценные подсказки для понимания эволюции эмоций. Если рептилии — группа, которая отделилась от предков млекопитающих и птиц сотни миллионов лет назад — способны переживать долгосрочные чувства, это означает, что эмоциональные состояния могут быть более древним и универсальным явлением в животном мире, чем предполагалось ранее.

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