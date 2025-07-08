Ученые: Черепахи способны испытывать чувства 8.07.2025, 23:55

Исследование было основано на так называемом «тесте когнитивного искажения».

Ученые из Университета Линкольна впервые получили убедительные доказательства того, что красноногие черепахи (Chelonoidis carbonaria) способны испытывать устойчивые эмоциональные состояния — аналогично млекопитающим и птицам. Работа опубликована в журнале Animal Cognition.

Исследование было основано на так называемом «тесте когнитивного искажения» — методе, разработанном для оценки настроения у человека, но адаптированном и для животных. Он позволяет понять, как особь реагирует на неоднозначную ситуацию: с оптимизмом или пессимизмом. Позитивный настрой приводит к «оптимистичной» интерпретации, в то время как плохое настроение — к пессимистичной.

Ученые наблюдали за 15 черепахами, живущими в различных условиях. Выяснилось, что те, кто содержался в обогащённой среде (например, с разнообразными укрытиями и предметами), чаще принимали «оптимистичные» решения. Это свидетельствует о положительном эмоциональном фоне у животных. В дополнение, «оптимистичные» черепахи проявляли меньшую тревожность в новых ситуациях, например, при контакте с незнакомыми объектами.

«Это важное открытие, — отметила профессор Анна Уилкинсон, специалист по когнитивным способностям животных. — В последние годы рептилии становятся всё более популярными в качестве домашних питомцев, и нам необходимо понимать, как условия содержания влияют на их эмоциональное состояние».

Её коллега, профессор по поведению животных Оливер Бурман, добавил: «Мы доказали, что у рептилий есть настроение — долгосрочное эмоциональное состояние. Это означает, что они гораздо более чувствительные существа, чем мы привыкли думать. Наши представления о благополучии таких животных должны пересматриваться».

Результаты исследования также дают ценные подсказки для понимания эволюции эмоций. Если рептилии — группа, которая отделилась от предков млекопитающих и птиц сотни миллионов лет назад — способны переживать долгосрочные чувства, это означает, что эмоциональные состояния могут быть более древним и универсальным явлением в животном мире, чем предполагалось ранее.

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