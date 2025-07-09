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ВСУ освободили Новониколаевку

  • 9.07.2025, 7:45
ВСУ освободили Новониколаевку

Украинские силы пошли вперед в Сумской области.

Украинские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в ходе серии контратак. Кадры с геолокацией от 8 июля показали продвижение ВСУ в северной и северо-восточной частях Кондратовки.

Аналитики из Института изучения войны описали ситуацию на Сумщине за прошедшие сутки.

Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы продвинулись между Кондратовкой и Константиновкой, к востоку от Алексеевки, и вошли в Новониколаевку.

Российские военкоры заявляют, что 8 июля ВСУ вошли в Кондратовку с северо-запада, а в Алексеевку — с северо-востока.

Один из Z-пабликов утверждает, что украинские силы уже находятся в северной и центральной частях Кондратовки.

Таким образом, удалось отрезать армию Путина от наземной линии снабжения вдоль трассы С-191502 Новониколаевка — Владимировка.

Чтобы поддержать отход своих войск из Кондратовки, Кремль перебросил на этот участок фронта подразделения 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Тяжелая ситуация и у оккупантов из 155-й бригады морской пехоты, которые пытаются удержать под контролем позиции к югу от Алексеевки.

Аналитики пишут, что наступление ВС РФ на Сумщине замедлилось в конце мая и начале июня. С середины июня ВСУ перешли к контратакам, возвращая себе территорию за территорией.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Слобожанском направлении бои остаются интенсивными: украинские силы не только удерживают свои позиции, но и ведут бои на Курщине и в Белгородской области.

Именно в мае и июне Минобороны РФ решило перебросить свои элитные подразделения беспилотных систем с Курщины и Сумщины на Донбасс. Однако Россия также может усилить свои передовые части на севере Сумской области в ближайшем будущем, чтобы продолжить продвижение в направлении города Сумы.

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