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Activatica выпустила новый фильм серии «Узники: Система Террора»

  • 9.07.2025, 15:15
Activatica выпустила новый фильм серии «Узники: Система Террора»

Он рассказывает о том, что происходит на оккупированных украинских территориях.

Медиапроект Activatica выпустил новый фильм серии «Узники: Система Террора» – о системе террора, построенной Россией на оккупированных украинских территориях.

Об этом сайту Charter97.org сообщила пресс-служба проекта.

О том, что на оккупированных территориях исчезают люди, команда «Активатики» узнала в первые недели войны: многие беженцы рассказывали о своих родных и близких, остановленных на блокпосту, вышедших на улицу и исчезнувших, или похищенных из своих домов.

Сначала казалось, что это единичные случаи, но чем больше слышали свидетельств, тем больше понимали: речь не об исключениях, а о правиле.

«С 2023 года стало ясно — за исчезновениями людей на оккупированных территориях стоит единая Система. А у Системы, как известно, всегда есть схема. Совместно с украинскими и российскими правозащитниками и активистами мы собрали свидетельства и смогли нарисовать схему этой Системы», - подчеркивает команда «Активатики».

Это фильм о том, как устроена Система террора: что происходит с человеком после похищения, через что ему предстоит пройти — и есть ли шанс выбраться на свободу.

Избиения, пытки, полная изоляция от мира, отсутствие связи с родными и адвокатами, года, проведенные в подвалах и тюрьмах без суда и следствия — или показательные процессы по сфабрикованным обвинениям в «терроризме» и «шпионаже».

Эта Система — не новая. Ее корни уходят в советское прошлое, она формировалась в годы войн в Чечне, а теперь реализуется в Украине. Это тщательно выстроенная машина подавления, существующая параллельно с официальной системой правосудия — и вне закона.

Точное число гражданских узников назвать невозможно. По оценкам правозащитников, сегодня в российском плену находится от 7 до 30 тысяч гражданских узников.

Фильм создан командой медиапроекта «Активатика» — чтобы дать голос тем, кого лишили свободы и возможности быть услышанными. Что бы не допустить таких страшных смертей как в случаях Виктории Рощиной и Татьяны Плачковой. И чтобы попытаться найти ответ на главный вопрос: как спастись из этой Системы?

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