Activatica выпустила новый фильм серии «Узники: Система Террора» 9.07.2025, 15:15

Он рассказывает о том, что происходит на оккупированных украинских территориях.

Медиапроект Activatica выпустил новый фильм серии «Узники: Система Террора» – о системе террора, построенной Россией на оккупированных украинских территориях.

Об этом сайту Charter97.org сообщила пресс-служба проекта.

О том, что на оккупированных территориях исчезают люди, команда «Активатики» узнала в первые недели войны: многие беженцы рассказывали о своих родных и близких, остановленных на блокпосту, вышедших на улицу и исчезнувших, или похищенных из своих домов.

Сначала казалось, что это единичные случаи, но чем больше слышали свидетельств, тем больше понимали: речь не об исключениях, а о правиле.

«С 2023 года стало ясно — за исчезновениями людей на оккупированных территориях стоит единая Система. А у Системы, как известно, всегда есть схема. Совместно с украинскими и российскими правозащитниками и активистами мы собрали свидетельства и смогли нарисовать схему этой Системы», - подчеркивает команда «Активатики».

Это фильм о том, как устроена Система террора: что происходит с человеком после похищения, через что ему предстоит пройти — и есть ли шанс выбраться на свободу.

Избиения, пытки, полная изоляция от мира, отсутствие связи с родными и адвокатами, года, проведенные в подвалах и тюрьмах без суда и следствия — или показательные процессы по сфабрикованным обвинениям в «терроризме» и «шпионаже».