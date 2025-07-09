Бангладеш отказался выдавать Минску белоруса 9.07.2025, 20:36

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Белорусский гражданин приговорен в этой стране к пожизненному.

Дакка не выдаст Минску белоруса, приговоренного в Бангладеш к пожизненному заключению по делу об убийстве. Об отказе советник по внутренним делам бангладешского временного правительства Джахангир Алам Чоудхури заявил 9 июля на встрече с послом Беларуси в Индии (в Бангладеш по совместительству) Михаилом Касько, заметил «Позiрк».

Представитель правительства Бангладеш объяснил решение тем, что дело находится на рассмотрении в Высоком суде (одна из палат Верховного суда), а также тем, что между Даккой и Минском нет соглашения о выдаче осужденных.

Чоудхури отметил, что у Беларуси хорошие отношения с Бангладеш. «Но преступник остается преступником независимо от страны», — сказал он, вместе с тем добавив, что Дакка «окажет максимальное содействие в этом вопросе».

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