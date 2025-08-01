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Лукашенко начали прятать от людей из-за плохого состояния?

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  • 1.08.2025, 9:17
  • 6,936
Лукашенко начали прятать от людей из-за плохого состояния?

Диктатор проигрывает «гонку на лафетах».

Александра Лукашенко на совещании 31 июля 2025 года снимали исключительно с расстояния в несколько метров, пишет «План Б».

Диктатор, похоже, сильно переживает за свой внешний вид. Иначе как объяснить, что все фотографии во время очередного совещания сделаны с такого расстояния?

Во Дворце независимости 31 июля Лукашенко провел совещание с руководителями дипломатических представительств Беларуси. Дипломатов усадили за, похоже, самый длинный стол в стране, во главе которого сидел Лукашенко. При этом на всех официальных фотографиях он снят с противоположного конца стола – чтобы народ не разглядел, насколько плохо он выглядит.

«Конечно, это не максимальное расстояние. Можно было фотографов попросить снимать присутствующих в зале с газона возле Дворца – чтобы уж наверняка.

Но, наблюдавшие за бесконечной гонкой на лафетах правители постсоветской эпохи не видят, как нелепо выглядят со стороны… Эту гонку еще ни один диктатор не выиграл», — отмечают авторы издания.

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