Лукашенко начали прятать от людей из-за плохого состояния?11
- 1.08.2025, 9:17
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Диктатор проигрывает «гонку на лафетах».
Александра Лукашенко на совещании 31 июля 2025 года снимали исключительно с расстояния в несколько метров, пишет «План Б».
Диктатор, похоже, сильно переживает за свой внешний вид. Иначе как объяснить, что все фотографии во время очередного совещания сделаны с такого расстояния?
Во Дворце независимости 31 июля Лукашенко провел совещание с руководителями дипломатических представительств Беларуси. Дипломатов усадили за, похоже, самый длинный стол в стране, во главе которого сидел Лукашенко. При этом на всех официальных фотографиях он снят с противоположного конца стола – чтобы народ не разглядел, насколько плохо он выглядит.
«Конечно, это не максимальное расстояние. Можно было фотографов попросить снимать присутствующих в зале с газона возле Дворца – чтобы уж наверняка.
Но, наблюдавшие за бесконечной гонкой на лафетах правители постсоветской эпохи не видят, как нелепо выглядят со стороны… Эту гонку еще ни один диктатор не выиграл», — отмечают авторы издания.