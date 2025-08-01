Куда белорусам не нужна виза, если они путешествуют с польским ВНЖ? 1.08.2025, 10:10

Список стран.

Польский вид на жительство облегчает поездки. MOST нашел несколько стран, куда гражданам Беларуси с одним только национальным паспортом без визы не попасть, а вот с польским ВНЖ виза не требуется.

Страны Шенгенской зоны

С польским видом на жительство можно путешествовать по странам Шенгенского соглашения до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Этот лимит устанавливается не для каждой из стран, а суммарно для всех прочих стран Шенгенской зоны (кроме той, что выдала ВНЖ). Поэтому если вы проведете, к примеру, 50 дней в Германии и 50 дней в Италии, это будет нарушением.

Если вы часто выезжаете за пределы Польши, то можно считать дни с помощью специального калькулятора пребывания.

Кипр

Кипр не входит в Шенгенскую зону, но признает документы, которые дают право на шенгенский безвиз. Это означает, что отдельная кипрская виза гражданам Беларуси не нужна, если у них есть действующий польский ВНЖ.

По этим документам можно въехать на Кипр на срок до 90 дней в любом 180-дневном периоде — с туристической или частной целью.

Босния и Герцеговина

В Боснию и Герцеговину при наличии польского ВНЖ белoрусы могут въехать максимум на 30 дней.

Ямайка

Белoрусы с действительным ВНЖ в ЕС могут въезжать на Ямайку без визы и находиться там до 30 дней.

Гватемала

Белoрусы с действительным ВНЖ в одной из стран ЕС могут въезжать в Гватемалу без визы и находиться там до 90 дней.

Мексика

В Мексику белoрусы могут въехать только с постоянным ВНЖ в одной из стран Шенгенской зоны.

В какие страны Европы виза нужна и как ее получить?

Ирландия

Несмотря на членство в Евросоюзе, Ирландия не входит в Шенгенскую зону. Белoрусам даже с польским ВНЖ нужна виза, чтобы посетить эту страну. Как правило, оформляется краткосрочная виза категории C (туризм, частные визиты) с разрешением на пребывание до 90 дней.

Подать документы можно через консульский отдел посольства Ирландии в Варшаве. Анкету нужно предварительно заполнить онлайн на сайте Ирландской службы иммиграции. Сбор за однократную визу составляет 60 евро, за многократную — 100 евро. Срок рассмотрения обычно составляет около двух-трех недель.

Великобритания

Для туризма гражданам Беларуси требуется виза. Сбор за визу категории Standard Visitor на срок до шести месяцев — 127 фунтов стерлингов, оплата онлайн. Срок рассмотрения — около 15 рабочих дней, но рекомендуется подавать документы минимум за месяц до планируемой поездки.

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