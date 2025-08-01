Зависимая от нефти РФ страна открыла новые месторождения на миллиарды долларов 1 1.08.2025, 13:25

5,574

Сразу в нескольких регионах.

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил 30 июля, что Турция с начала года обнаружила 57 миллионов баррелей запасов нефти стоимостью примерно $4 миллиарда в нескольких регионах.

Об этом пишет hurriyetdailynews.com.

В телевизионном интервью государственному агентству Anadolu Байрактар заявил, что находки были сделаны в Диярбакыре, Габаре и Батмане.

Он также заявил, что недавние разведывательные работы на природный газ и нефть привели к обнаружению 75 миллиардов кубических метров газа на скважине Гёктепе-3 в Черном море, чего достаточно для удовлетворения потребностей Турции в газе примерно на полтора года.

Байрактар отметил, что разведка на суше продолжается, с новыми открытиями, и сказал, что эти цифры, вероятно, возрастут до конца года.

Министр отметил потенциал сланцевой нефти и газа в Диярбакыре, оценив запасы от 4 до 6 миллиардов баррелей на площади 600 кв. км.

«Мы сотрудничаем с американскими фирмами там, чтобы добывать углеводороды, застрявшие между слоями горных пород, и планируем пробурить 24 вертикальные и горизонтальные скважины», — сказал он. - "На участке к северу от Бисмила, мы считаем, что может существовать запас нефти объемом 350 миллионов баррелей, который сопоставим с Габаром»

Как сообщалось, в мае Турция обнаружила новое месторождение природного газа объемом 75 миллиардов кубических метров во время буровых работ в Черном море

В 2024 году Турция добывала 127 000 баррелей в сутки (б/с) нефти, тогда как импортировала эквивалент почти 1 млн б/с нефти и нефтепродуктов. При этом две трети турецкого импорта в прошлом году составляли российские нефть и нефтепродукты со скидкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com