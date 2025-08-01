Транспортный коллапс в Крыму: Керченский мост стоит в пробках 1.08.2025, 14:15

Сотни автомобилей оказались в ловушке.

Утро пятницы в оккупированном Крыму началось с хаоса на подъездах к так называемому Крымскому мосту, пишет «Диалог.UA».

По данным российских СМИ, которые ссылаются на мониторинговый инфоцентр, более 1700 автомобилей оказались заблокированы в длинных очередях на ручной досмотр.

По информации информационного центра, с российской стороны (Тамань) скопилось свыше 1000 машин, еще почти 650 – у въезда со стороны Керчи.

Водителям со стороны Тамани приходится ждать свыше трех часов. Те, кто пытается попасть в Крым из Керчи, стоят в пробках по два часа.

Причина – ужесточение досмотра, явно вызванное усилившейся паранойей российских оккупантов, которые боятся новых атак со стороны Украины.

В этот раз очереди начали формироваться еще с ночи. Уже к рассвету пятницы ситуация на мосту напоминала транспортный коллапс. А подобные ситуации на Крымском мосту случаются регулярно.

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