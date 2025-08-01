Reuters: Доллар США достиг новых максимумов 1.08.2025, 17:36

На швейцарский франк и канадский доллар повлияли пошлины.

Американский доллар продемонстрировал самый стремительный рост в неделю за почти три года по отношению к другим основным валютам. Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины для десятков торговых партнеров, из-за чего некоторые валюты упали.

Издание Reuters (перевод — «Униан») пишет, что некоторые валюты стран, которые пострадали больше всего, резко упали. Швейцарский франк достиг самого низкого уровня за шесть недель, а канадский доллар теряет позиции седьмую неделю подряд.

Доллар также укрепился по отношению к другим валютам благодаря факторам, не связанным с пошлинами. Иена приблизилась к самому сильному падению за неделю.

Большая часть укрепления доллара в этом месяце объясняется мнением инвесторов, что пошлины Трампа не повлияли на экономику и пока не привели к резкому росту инфляции.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, на этой неделе может вырасти на 2,4%, что станет лучшим еженедельным показателем с сентября 2022 года, когда он вырос на 3,1%. Последний раз он вырос на 0,1% до 100,13, что является максимальным показателем с конца мая.

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