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«Белавиа» запустила в Дубай свой самый большой самолет

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  • 1.08.2025, 17:56
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«Белавиа» запустила в Дубай свой самый большой самолет

Вместительность аэробуса — 281 пассажир.

Рейсы авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск — Дубай — Минск с августа будут выполняться на самом большом самолете флота — дальнемагистральном Airbus А330−200. Об этом сообщили в компании.

«Мы решили, что лето должно увидеть больше наших пассажиров! Сегодня — первый рейс в Эмираты на дальнемагистральном А330−200. Красивая дата, 267 пассажиров», — проинформировали в авиакомпании.

Всего вместительность аэробуса — 281 пассажир: 18 в бизнес-классе и 263 в эконом-классе.

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