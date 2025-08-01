«Белавиа» запустила в Дубай свой самый большой самолет

«Белавиа» запустила в Дубай свой самый большой самолет6
- 1.08.2025, 17:56
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Вместительность аэробуса — 281 пассажир.
Рейсы авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск — Дубай — Минск с августа будут выполняться на самом большом самолете флота — дальнемагистральном Airbus А330−200. Об этом сообщили в компании.
«Мы решили, что лето должно увидеть больше наших пассажиров! Сегодня — первый рейс в Эмираты на дальнемагистральном А330−200. Красивая дата, 267 пассажиров», — проинформировали в авиакомпании.
Всего вместительность аэробуса — 281 пассажир: 18 в бизнес-классе и 263 в эконом-классе.