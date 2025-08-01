Лукашенко решил поучать Трампа16
- 1.08.2025, 18:12
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Диктатор заявил, что президенту США «указывать не получится».
Александр Лукашенко решил поучать Трампа. Диктатор призвал президента США быть аккуратным, если он хочет мира в Украине.
«Если Трамп хочет мира в Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию. Указывать не получится», — сказал узурпатор во время неформальной встречи с Владимиром Путиным на острове Валаам (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).
Также он призвал стороны «не бросать камни друг в друга», а сесть за стол переговоров. Главное, по мнению Лукашенко, устранить кардинальные расхождения в меморандумах России и Украины, которые они представили друг другу на предпоследней встрече в Стамбуле.