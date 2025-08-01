Apple продала 3 миллиарда iPhone 1.08.2025, 18:32

Выручка компании превзошла ожидания аналитиков.

Apple отчиталась о прибыли за третий квартал 2025 финансового года. Выручка компании составила $94,04 млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года, и превышает ожидаемые $89,22 млрд долларов, сообщает 9to5mac.com.

Во время телефонной конференции Apple с аналитиками генеральный директор компании Тим Кук сообщил, что компания только что преодолела еще один важный рубеж: продала трехмиллиардный iPhone с момента его запуска в 2007 году.

«Мы также недавно отметили важную веху. Мы поставили 3-миллиардный iPhone с момента его запуска в 2007 году», — сказал Кук в своем подготовленном выступлении.

Эта цифра примечательна, поскольку Apple не отчитывается о продажах своих устройств с ноября 2018 года. Тогда бывший финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что количество проданных за квартал устройств не отражает реального состояния бизнеса.

Отмечается, что свой миллиардный iPhone компания продала в июле 2016 года, через девять лет после выхода первого смартфона. Тогда Кук заявлял, что iPhone — один из самых важных, изменивших мир и успешных продуктов в истории.

Первый складной iPhone дебютирует в сентябре 2026-го и будет стоить $1999, считают в JPMorgan. В 2027-м компания реализует несколько миллионов iPhone Fold, однако настоящий бум специалисты прогнозируют в 2028-м, когда складные смартфоны Apple разойдутся тиражом около 45 млн экземпляров.

Финансовые аналитики компании уверены в том, что грядущая серия iPhone 17 не вызовет у поклонников Apple особого интереса, даже несмотря на то, что в линейку войдет совершенно новая супертонкая версия смартфона, известная на данный момент под обозначением iPhone 17 Air.

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