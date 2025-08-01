России снова грозит нехватка бензина 1 1.08.2025, 19:13

Страна на грани полноценного топливного кризиса.

Будучи одной из крупнейших энергетических держав мира и занимая третье место на планете по добыче сырой нефти, Россия в третий раз за последние 7 лет оказалась на грани полноценного топливного кризиса.

В августе и сентябре в стране могут снова начаться перебои с поставками бензина, рассказали Reuters участники топливного рынка. Запрет на экспорт топлива, который власти ввели на прошлой неделе, не решит проблему, подчеркивают они: за границу продаются ничтожные объемы по сравнению с внутренним потреблением — около 2,5 млн тонн за первое полугодие текущего года.

«Будет очень сложно в августе–сентябре. Где-то может возникнуть локальный дефицит. Увидим что-то похожее на кризисы 2023 и 2021 года», — сказал один из источников Reuters.

По словам другого, как и в начале 2024 года, когда крупные НПЗ встали из атак украинских дронов, правительство РФ может обратиться за помощью к Беларуси. «Рынок потребует сейчас полностью ручного управления. Постараются перенести ремонты (НПЗ), где это возможно. Выпуск (автобензина) попросят нарастить. (Импорт) белорусов призовут», — сказал собеседник Reuters.

По словам источников агентства, главная причина нехватки бензина — в том, что частные сети АЗС в этом году не создали достаточных запасов на период высокого спроса, как это делали прежде.

«Сейчас производство примерно на обычном уровне для лета. Реализация тоже в пределах ожиданий — рост примерно на 3%, где-то — до 5%. В основном частники без запасов и покупают по текущим потребностям, отсюда повышенный спрос», — объясняет источник в крупной нефтяной компании.

Частники зимой и весной, в период низких цен, не покупали бензин впрок из-за резко подорожавших в этом году кредитов. «С марта бензин (за четыре месяца) подорожал примерно на 30%. Кредит за это время „съел“ бы процентов 8-10. Сейчас выглядит хорошо, а в начале весны (когда размер подорожания был неизвестен) это выглядело очень рискованным», — отметил один из трейдеров.

Еще одной причиной роста спроса на бензин, по мнению участников розничного рынка, могли стать частые задержки авиарейсов в аэропортах.

«У кого есть возможность, выбирают автомобили для поездок в отпуск этим летом, чтобы не проводить его в аэропортах в ожидании отложенного рейса. Дополнительно погода установилась хорошая — поездок выходного дня еще больше стало», — сказал владелец сети АЗС в Центральном ФО.

Обеспечение внутреннего рынка бензином осложняет большое число запланированных ремонтов НПЗ. «Этот год более плотный по ремонтам по сравнению с предыдущим. Последнее время график остановок сильно уплотняется — примерно раз в два года. Одни заводы останавливаются каждый год полностью. У других, у кого современные установки, межремонтный пробег 2-3-4 года, поэтому возникают такие всплески, неравномерность простоев год к году» — пояснил источник в отрасли.

По мнению другого специалиста, график ремонтов установок на НПЗ уже был сдвинут. «Регуляторы выправляли весеннюю ситуацию с ценами на бензин и уже просили подвинуться с ремонтами. Получилось, что теперь все столпились в осени. Ремонты масштабные предстоят, поэтому будет довольно напряженно всё с бензином», — уверен он.

Также из-за предстоящих ремонтов нефтяные компании вынуждены ограничивать предложение автобензина, поскольку им необходимо накопить объемы для собственных сбытовых сетей на предстоящий период простоя. «ВИНКи сейчас сами запасаются. Бензовозами (мелким оптом) отпуск сильно ограничили. Остается опт (железнодорожными цистернами) — это биржа. Поэтому больше народу идет на биржу, за счет этого цены там растут», — сказал участник рынка.

Сколько именно производится в России топлива, достоверно неизвестно. Власти еще в 2024 году, после налетов БПЛА на нефтезаводы, засекретили официальную статистику выпуска бензина, а затем — и дизельного топлива. По оценкам Reuters, в прошлом году объемы нефтепераработки в стране откатились к 12-летним минимумам — 269,9 млн тонн.

Проблемы с ремонтом НПЗ вызваны санкциями, рассказывал в июле, выступая в Совете Федерации, глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, «сбои», возникающие на заводах, связаны с проблемами в поставках оборудования. Оно попало под европейские санкции в рамках первого же пакета за вторжение в Украину — в феврале 2022 года.

«Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас в том санкционном режиме, в котором мы находимся: вот запланировано, скажем, на ремонт условно 4 месяца, а нам что-то задержали, что-то недопоставили», — сетовал Цивилев.

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